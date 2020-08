La empresa Mega Toilet SA de CV, que administra los baños públicos en los mercados municipales de Guadalajara, por medio de la marca Wupi, renunció a la concesión de 35 de los 60 baños que tenía a su cargo, con el argumento que no contaba con recursos económicos para su operación.

A pesar de incumplir el contrato y que esto sería motivo para el retiro de la concesión de la totalidad de los baños, los regidores tapatíos prácticamente se la perdonaron y le concesionarán a otra empresa los 35 baños que Mega Toilet no quiso.

Llama la atención que esta empresa decidió deshacerse solamente de los baños en mercados clasificados como B y C, los de menor afluencia y conservar todos los A, los de mayor aforo donde es claro que sí hay negocio, salvo el de San Juan de Dios.

La concesión aprobada en 2016 establecía que la empresa que ganara la explotación debía dar un servicio de calidad en los baños a más tardar dos meses después de la firma del contrato, pero los 35 sanitarios que le devolvieron al municipio, durante cuatro años, no fueron intervenidos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)