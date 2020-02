El Gobierno de Estados Unidos prohibió la entrada al país del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por haber aceptado sobornos de narcotraficantes.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, indicó que el ex mandatario no podrá ingresar a territorio estadounidense, tras comprobarse que se apoderó indebidamente de activos estatales y mantuvo arreglos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el de los Beltrán Leyva a cambio de protección e información.

Sandoval Castañeda es señalado por corrupción y vínculos con el narcotráfico, por lo que en México se mantienen bloqueadas sus cuentas bancarias. (Foto: Cuartoscuro)