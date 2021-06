El manager de los Mariachis de Guadalajara, Benjamín Gil confeso que lo tomo de sorpresa su designación como entrenador de la Selección Mexicana de béisbol que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio pero dijo que con gusto asume el reto.

“Sí me tomo de sorpresa nunca lo esperaba cuando me dijeron que si me interesaba les dije que si me podía interesar siempre y cuando esté de acuerdo la organización de Mariachis y despues de haberlo platicado y sabiendo la importancia que esto es para México, para el futuro del béisbol en nuestro país decidimos sí aceptar. Estoy muy entusiasmado, agradecido, contento, comprendo el reto, comprendo la resposabilidad en este caso las olimpiadas sabemos el significado de ganar una medalla de oro”.

Indicó que para formar una buena Selección se tienen que hacer los egos a un lado; aseguró que desde Japón estará al pendiente de los Mariachis y que espera regresar para disputar los playoff de la Liga Mexicana.

(Por Manuel Trujillo Soriano)