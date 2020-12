En un hecho fuera de lo común, diputados de Morena y el PRD sembraron plantas de mariguana y cáñamo en el Jardín Central del Palacio Legislativo de San Lázaro. El morenista Sergio Pérez, explicó que, aunque él no la consume, con este acto busca que se deje de estigmatizar a sus consumidores.

“Eso es lo que tratamos de hacer, de que hoy se quiten todos esos estigmas para que, bueno, podrán estar. De hecho, les quiero adelantar que en apoyo también a mis compañeros del movimiento, que los considero compañeros, familia, ellos me han enseñado toda esta parte, voy a ser el primer legislador que tramite obviamente su amparo, para poder cultivar, poder transportar, y para poder consumir, bueno, que no sería el caso, pero eso es en la parte del apoyo con la jurisprudencia que se abre en el 2018”.

Y adelantó que la discusión sobre legalización de la cannabis esperará hasta el próximo año, pues la minuta recibida del Senado será modificada en Cámara de Diputados. (Por Arturo García Caudillo)