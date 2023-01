La Universidad de Guadalajara no ha construido un jardín botánico en un terreno conocido como El Disparate de 24 hectáreas en la zona de Huentitán y a la cual se había comprometido en un acuerdo firmado en el año 2016 en el proyecto presentado para rescatar esa zona, así lo indica el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus.

“Hoy no tenemos jardín botánico que está establecido en el contrato de contraprestación no hay y debió de haberse terminado hace tres años y hoy no se ha puesto bueno ni una malla ciclónica”.

Destaca que ya está terminado el parque Puerta Barranca y se realizan una avenida Troncal y el Polideportivo en la zona en colaboración con el los Gobiernos Estatal y municipal, además de la empresa Iconia que debe hacer más obras de contraprestación. (Por Claudia Manuela Pérez)