El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, acusó que la recepción de juicio político que realizó ayer el Congreso del Estado, no fue completamente apegada a derecho, pues, a pesar de no ser una denuncia ratificada, se le dio entrada en la Comisión de Responsabilidades.

Un ex trabajador demanda el pago de un laudo por un millón 300 mil pesos, pero como no se le ha pagado, presentó la solicitud de juicio político. Pero esta persona no la ratificó. El edil afirma que habría tintes políticos en este tema:

“Ni siquiera ratificó esta denuncia o esta solicitud de juicio político en el Congreso y aún así los diputados le dieron proceso, cosa que pues parece tiene otros tintes, tengo el documento”.

Lemus se dijo despreocupado del juicio político y afirmó que habría intentos de descarrilar sus aspiraciones políticas.

En la Comisión de Responsabilidades hay diputados de Movimiento Ciudadano, PAN, Morena y PRI. (Por Héctor Escamilla Ramírez)