En unos días se conocerá el nuevo modelo de seguridad que aplicará Guadalajara a partir del primero de octubre, explica su próximo alcalde Pablo Lemus Navarro, al afirmar que la corporación no se militarizará ni entrará gente improvisada.

“Van a ser policías de carrera los que estarán al frente de la seguridad, con esta lógica metropolitana. Es decir, no habrá una lógica de improvisación ni invitaré a amigos ni a gente de confianza. Voy a invitar a gente de confianza sí, pero que tenga una carrera policiaca. No habrá una militarización de la Policía de Guadalajara”.

Lemus Navarro indica que ya tiene al responsable de la corporación.

Por lo pronto la conformación de su gabinete registra un 95 por ciento.

Se conocerá el 27 de septiembre. (Por Gricelda Torres Zambrano)