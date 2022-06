Luego que vecinos del Parque San Rafael denunciaron desacato de las autoridades para frenar las obras del colector dentro el área verde, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, señaló que el ayuntamiento de Guadalajara no es responsable de la obra, sino el SIAPA y que los policías que se encuentran en el lugar, son sólo para labores de apoyo y resguardo:

“Ah no, apoyando la solicitud del SIAPA, -¿pero ustedes no son los que están desacatando?, ¿Le toca al SIAPA todo ello?- Es una obra del SIAPA, sí, sin duda alguna”.

Lemus señaló que la obra sí es importante para mitigar inundaciones en la zona.

Los vecinos desmintieron los dichos del SIAPA donde afirman que se están trasplantando los ejemplares dentro del parque, pues acusan que se está llevando a cabo una tala masiva dentro del área verde. (Por Héctor Escamilla Ramírez)