Se acabó el tiempo de historias y especulaciones. Este viernes Lionel Messi dio por fin una entrevista tras varios días de una serie de dudas sobre su futuro en el futbol.

El astro argentino seguirá en el Barcelona, para cumplir con el año de contrato que le queda en el equipo español. Sin embargo, en charla con el portal goal.com, aseguró que se experimenta engañado porque desde hace varios meses había pedido salir del equipo, al pensar que su ciclo había terminado.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

Dijo sentirse dolido porque la afición puso en duda su fidelidad al Barcelona, pero que le sirvió para ver que existe gente muy falsa a su alrededor.

“Eso me basta y me fortalece. Pero sí me sentí dolido por cosas que escuché de la gente, del periodismo, de gente poniendo en duda mi barcelonismo y diciendo cosas que creo que no me merecía. También me sirvió para ver quién es quién. Este mundo del fútbol que es muy difícil y hay mucha gente muy falsa. Esto que ha pasado me ha servido para reconocer a mucha gente falsa que tenía en otra consideración. Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”.

De esta manera, Messi jugará la temporada 2020-2021 con el cuadro catalán y después podría irse al Manchester City de la Liga Premier, equipo que comanda Pep Guardiola. (Por Martín Navarro Vásquez)