El León cerró la fase del torneo regular con un gran triunfo de 3-0 sobre los Tigres en el Nou Camp, en el último juego de la fecha 17.

De esta manera quedó lista la fase final de la Liga MX, en su primera etapa. Avanzan directos a la Liguilla: Monterrey, América, Chivas y Toluca.

En el repechaje se enfrentarán: Pachuca Vs Santos, León-San Luis, Tigres Vs Puebla y Cruz Azul enfrentará al Atlas.

Finalmente el atacante del América Henry Martín se llevó el título de goleo con total de 14 anotaciones. Seguido de Rogelio Funes Mori de Rayados y Julián Quiñones de Atlas con 12. Gallos Blancos fue el peor en la tabla del cociente y por ello no tuvo derecho a clasificar. (Por Martín Navarro Vásquez)