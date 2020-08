Al develar las estatuas de Leona Vicario y las Forjadoras anónimas de la Patria, en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, la primera dama, Beatriz Gutiérrez, aseguró que es normal ayudar a los movimientos revolucionarios, incluso con dinero, aunque esos actos no sean grabados en video.

“Y en lo particular me siento muy contenta, muy contenta porque vamos a develar la estatua de Leona Vicario. Ella es un ejemplo de la mujer que arriesgó todo para enviar mensajes, para confrontar ideas con personajes anti independentistas, y que también dio dinero y no la grabaron. Me gustaría ver el video de cuando Leona Vicario daba dinero para que todos pudieran comer en los campamentos y lucháramos por la independencia”.

Lo anterior tras el video en el que fue captado su cuñado, Pio López Obrador, recibiendo sobres con dinero para apoyar a Morena. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)