Sin muchos detalles, pero con toda la emoción, el cantante Leonel García utilizó sus redes sociales para mencionar que vienen varios proyectos que lo sacarán de su zona de confort:

“Viene un disco que estoy preparando especial, de un género que siempre me gustado mucho, ya verán eso más adelante en el año, pero próximamente tengo un par de sorpresas, una que va a suceder a principios de marzo, es algo que siempre había querido hacer y no había hecho, no sé por qué, en 20 años de dedicarme a esto y después, bueno el disco de Sin Bandera como ya saben sale en mayo, pero además, como compositor, como cantautor, pues tengo dos rolas nuevas que van a salir muy pronto”.

Además del disco con Sin Bandera, se espera que en este 2022 realicen un tour que los lleve por México y Latinoamérica. (Por Katia Plascencia Muciño)