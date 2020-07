En operativos este fin de semana, la Secretaría de Transporte sancionó a 46 operadores de transporte público por no llevar cubrebocas e incluso retiró cuatro unidades de la circulación porque a sus operadores, en el pasado, ya se les había amonestado por no acatar esta medida. El operativo se realizó en el cruce de López Mateos y Mariano Otero, aunque también se ha desarrollado en las terminales del Centro de Guadalajara.

Se amonestó además a tres pasajeros y se les bajó de la unidad porque se negaron a usar cubrebocas a pesar que les ofrecieron uno.

Desde el 18 de junio se ha sancionado a más de 220 conductores del transporte público por permitir que aborden usuarios que no usan este insumo. Los choferes han acusado que han tenido altercados y agresiones de pasajeros por exigirles que usen el cubrebocas. También han sancionado 292 operadores porque sus unidades no están sanitizadas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)