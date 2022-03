Un bebé de apenas 10 meses de edad se debate entre la vida y la muerte luego que durante la madrugada recibió un disparo de arma de fuego en el pecho en circunstancias que no han sido clarificadas.

Policías municipales de Guadalajara recibieron el reporte de disparos de arma de fuego en las calles Tezontle y Cantera, en la colonia San Marcos y a su llegada observaron a una mujer que tenía en sus brazos a un bebé de 10 meses con un impacto de bala en el pecho.

“Hacemos pues la prioridad de salvaguardar la vida, la abordamos a una unidad oficial de la comisaría de Guadalajara y se arriba aquí al hospital civil nuevo para su pronta atención. Al momento la femenina no ha podido proporcionar ninguna información de cómo se dan estos hechos. El menor presenta un impacto en lo que es su pechito y salida en lo que es su costado izquierdo”.

Aunque inicialmente se informó que la agresión ocurrió durante un intento de asalto no habido quienes corroboren esa información.

Hasta el último corte informativo el menor continuaba grave de salud. (Por José Luis Escamilla)