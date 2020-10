El piloto británico, Lewis Hamilton se adjudicó el Gran Premio Eifel lo que representa su triunfo numero 91 en la Fórmula Uno, para alcanzar y empatar el récord del alemán Michael Schumacher como los máximo ganadores en el Máximo circo de la velocidad.

El mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez quien salió en el noveno lugar, realizó una muy buena carrera y remontó 5 posiciones para terminar en el cuarto sitio, pero no pudo pasar a Daniel Ricciardo y se quedó a un escalón de subir al podio y comentó.

“Creo que sin el safety Car teníamos mucha mayor chance de poder estar en el podio hoy salió el safety car y sin duda nos perjudicó bastante ya no pudimos pelear tanto con Ricciardo, aún así en la arrancada estuve muy cerca pero no lo pude pasar y íbamos muy parejos creo que con los Reanult hoy el equipo hizo un gran trabajo, leímos muy bien las condiciones sabíamos que eran muy diferentes a lo que habíamos tenido en todo el año entonces creo que esa fue la clave del día de hoy”.

Con este resultado “Checo” llego a 68 unidades y subió al quinto lugar en la clasificación Mundial de pilotos.

La próxima carrera de la Formula UNO será en el Autódromo de Algarve en Portugal el día 25 de este mes.

(Por Manuel Trujillo Soriano)