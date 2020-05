Reporta la Secretaría de la Defensa Nacional el rescate de dos personas que se encontraban privadas de la libertad dentro de un domicilio en el que fue localizado también un arsenal.

Para no variar el comunicado de la Quinta Región Militar es muy escueto y solamente informa que se trató de un domicilio en el municipio de Tlajomulco, sin especificar la fecha, donde los efectivos castrenses observaron a dos personas armadas.

Para cuando los elementos ingresaron al lugar localizaron a dos personas que se encontraban plagiadas, aunque no se aclara si los sospechosos armados fueron detenidos.

En el lugar fueron decomisadas once armas largas, cuatro aditamentos para lanza granadas, cuatro chalecos antibalas y ocho placas para los chalecos.

También fueron asegurados 40 cargadores abastecidos, cartuchos útiles y nueve vehículos de diversos modelos, uno de los cuales se encontraba blindado. (Por José Luis Escamilla)