Óscar Flores, alias “El Lunares”, líder de La Unión Tepito, quedó en libertad por segunda ocasión.

Durante audiencia en el Reclusorio Norte, el Juez de Control determinó no vincular a proceso al presunto criminal

La decisión se debió a que el Ministerio Público no acreditó el delito de secuestro exprés agravado por el que se acusaba al imputado.

“El Lunares” fue detenido el 31 de enero y llevado a las instalaciones de la SEIDO.

Sin embargo, un Juez Federal determinó dejarlo en libertad porque no calificó de legal la detención por cargos de narcotráfico.