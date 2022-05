Esta tarde fue puesta en libertad la agente del Ministerio Público, Nancy Gómez, detenida la tarde de ayer por elementos de la Fiscalía de Jalisco en lo que fue calificado como una represalia por confrontar a la dependencia y dar a conocer presuntos actos de corrupción desde 2020.

La detención habría obedecido porque no se presentó a comparecer ante un juzgado luego de ser acusada de presunto abuso de autoridad. Gómez mencionó que no fue notificada de dichas comparecencias como marca la ley. En un operativo en Periférico Sur, Nancy fue detenida; su caso se dio a conocer por redes sociales:

“Me cerraron el paso, al principio pensé que no era conmigo, era un pequeño vehículo, un Atos, se cerró y bueno pensé que era un paso, yo manejaba con mi hija muy tranquila, entonces no consideré que fuera a hacer algo conmigo”.

Señaló que ha estado incomunicada las últimas 24 horas. El juzgado finalmente emitió las mismas medidas cautelares contra la agente, que le impide salir del estado. Gómez señaló que este acto sería una represalia por confrontar las malas prácticas de la Fiscalía. (Por Héctor Escamilla Ramírez)