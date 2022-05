El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, mencionó que ya fueron liberados durante la madrugada los 62 detenidos por faltas administrativas tras el enfrentamiento entre policías antimotines y pepenadores en el Centro de Guadalajara. El edil no especificó cuáles faltas imputaron, pero se aplicaron multas que no excedieron los 300 pesos.

Destacó que se pudo liberar la planta de transferencia 18 de marzo luego que otros pepenadores la bloquearon en protesta por la detención de sus compañeros.

“Si este bloqueo hubiera durado durante tres horas más, hoy no hubiera habido sistema de recolección de basura en Guadalajara”.

El edil mencionó que también hubo bloqueos en otras centrales de transferencia que hubieran colapsado el servicio de la metrópoli.

Señaló que ellos mantienen su oferta de apoyar a los pepenadores enviando más basura a Matatlán para que puedan laborar o incluso que acudan a Picachos. Explicó que los alcaldes mañana presentarán una propuesta metropolitana para el manejo de residuos al gobierno de Jalisco. (Por Héctor Escamilla Ramírez)