La intervención del Estado mexicano para lograr la liberación del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, quien estuvo preso en Estados Unidos, acusado de delitos de narcotráfico, tuvo que ver con un tema de justicia, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El asunto del general también tiene que ver con la justicia, porque existen acuerdos que no se cumplieron, porque antes los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban y salían y hacían lo que querían y se les permitía porque no se defendía el principio de independencia y de soberanía de nuestra Nación”.

En cuanto al caso del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, explicó que se solicitó la extradición debido a que hay denuncias en su contra en México, pero aclaró que no hay impunidad, ni encubrimiento, y tampoco se le están fabricando delitos.

(Por Arturo García Caudillo)