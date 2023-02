Ante la propuesta del dirigente de Morena, Mario Delgado, para que el PRD se integre a la coalición Juntos Haremos Historia, el presidente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano, aseguró que con delincuentes electorales, ni a la esquina.

“¿Cómo va a tener, se va a merecer respeto de nosotros un delincuente electoral, un individuo que encabeza el grupo delictivo electoral oficialista? No tienen ninguna autoridad ni política ni moral. Además, ¿cuál de izquierda? Son más conservadores, reaccionarios, antidemocráticos, corruptos, todo lo que han dicho que no iban a ser, han resultado peores, como lo decimos”.

Por el contrario, a pesar de los desaires que ha sufrido por parte de PAN y PRI, con quienes forma la coalición Va por México, Zambrano aseguró que los perredistas no necesitan bules para nadar, y que la alianza no es incondicional, por lo cual le exigió respeto a sus pares priístas y panistas. (Por Arturo García Caudillo)