Acusa el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de haberlo amenazado si no votaba a favor de la Reforma Eléctrica, y respaldó sus dichos con una grabación en la que el senador Manuel Velasco lo incrimina.

“De muchas pruebas que tenemos de amenazas del Gobierno de la República para pretendernos doblar y estar sujetos a sus caprichos. Durante semanas he sido juzgado, cuestionado, criticado, refutado, objetado y exhibido con una guerra sucia que comenzó desde que el PRI votó en contra de la reforma eléctrica. No me extraña, estaba advertido, estaba enterado de que así actuarían en mi contra”.

Alegó que hay una campaña política para desacreditarlo, por lo que presentó dos denuncias en contra de la responsable, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ante el INE, por delitos electorales, y ante la Fiscalía General de la República, por espionaje. (Por Arturo García Caudillo)