La dirigente sindical del DIF Guadalajara, Martha Elia Naranjo, advierte que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación de las supuestas denuncias penales que presentó el ayuntamiento por mal manejo de recursos y aviadurías:

“Y en el tema de las irregularidades en el manejo de recursos, eso no es verdad, no existe. Ahora, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, pues es un tema meramente sindical y a los únicos que yo tendría que entregarles cuentas es a los trabajadores. No tengo porqué entregarle cuentas a ninguna autoridad porque es un dinero privado”.

Sostiene en que no hay irregularidades. Martha Elia Naranjo advierte que después de 14 años de posesión, no dejará las oficinas del Centro de la Amistad Internacional hasta que un juez lo determine. (Por Gricelda Torres Zambrano)