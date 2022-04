América derrotó 2-0 al León en el estadio Azteca con goles de Richard Sánchez y Alejandro Zendejas para sumar su quinta victoria consecutiva. El técnico interino Fernando Ortiz dijo que su equipo no se pone limites.

“Poner un techo es ponerse un limite, no lo miro de esa manera, si miro el día a día y el partido tras partido, los chicos siguen creciendo en el trabajo que se ve reflejado fecha tras fecha y no se puede pensar más allá porque no se si todavía estamos en una parte de conformismo, pero lo importante es que ellos han logrado cosas por puro merito de ellos de mis jugadores”.

Con esta victoria las Aguilas llegaron a 22 puntos y se instalan en el sexto lugar de la clasificación general.

León por cierto, terminó con 8 jugadores por las expulsiones de: José Iván Rodríguez, Víctor Dávila y William Tesillo, y con 19 puntos los “Panzas Verdes” ocupan por el momento, el lugar 12 de la tabla de posiciones. (Por Manuel Trujillo Soriano)