Pachuca aseguró el liderato del Torneo al llegar a 38 puntos tras vencer al Monterrey por 3-0 en el estadio Hidalgo de la bella airosa, con doblete de Luis Chávez, y anotación de Roberto de la Rosa. Con la derrota los Rayados de Víctor Manuel Vucetich se quedan rezagados con 23 puntos y descienden hasta el octavo lugar.

América sumó su sexta victoria consecutiva tras derrotar ayer por 2-0 a Tigres en el estadio Universitario de Nuevo León con tantos de Diego Valdés y Henry Martín y ya está en el cuarto lugar de la clasificación general al llegar a 25 unidades y su entrenador interino, Fernando Fernando Ortiz dice estar muy contento con la respuesta de sus jugadores.

“Demuestra que hay un equipo, demuestra que hay una unión, demuestra que hay compañerismo, demuestra que entendieron la situación en el momento en el que tenían que entenderlo y eso como entrenador me satisface muchísimo, si bien yo no soy nadie como entrenador, recién estoy comenzando y tener esta calidez humana me enorgullece en lo más profundo de lo que puedo entender de este lado como entrenador”.

Tigres por su parte con 32 puntos tendrá que resignarse con el subliderato del Torneo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)