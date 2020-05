El presidente de la Liga del Balompié mexicano, Carlos Salcido, dijo a Notisistema que se encuentra emocionado y contento con el nuevo reto en su carrera. Aclaró que no será para nada, una competencia a la Liga MX.

“No es una pelea no es una confrontación. La verdad es un tema diferente, nosotros vamos a ser una segundas opción para mucho profesionista que está esperando una oportunidad, y vamos a estar contentos de contar con ese tema. Hay muchos futbolistas entrenadores árbitros de ese tipo, y vamos a ser una segunda opción para toda esta gente”.

Salcido dijo que en los próximos días se dará a conocer el nombre de más ex jugadores de futbol que se unirán al proyecto, y que cuentan con empresarios que ayudarán para el inicio de la Liga del Balompié Mexicano, la cual contará con 20 clubes. (Por Martín Navarro Vázquez)