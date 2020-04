La Liga MX terminó de manera anticipada los torneos Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20 por causa del Covid-19.

Después de que el Gobierno federal declarara emergencia sanitaria, los directivos del futbol mexicano acordaron dar por concluidas estas competencias.

Por ahora, se sigue analizando reanudar las competencias de Primera División y Ascenso MX, suspendidas desde la noche del 15 de marzo.