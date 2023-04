Arremete la senadora panista Lilly Téllez contra el presidente López Obrador, a quien acusó de cobarde por no querer asistir a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez.

“Le exijo al presidente que venga al Senado, le exijo que se presente, que de la cara, que no sea cobarde y que venga al Senado y que se siente a escuchar los reclamos que a través de mi voz le hacen millones de personas. No le importan las personas. No le importan las personas, eso está claro, pero le exijo que tenga pantalones y que venga al Senado de la República si es que es demócrata. Show, circo es el que él hace todas las mañanas, aquí que venga a enfrentar el reclamo de los ciudadanos a través de mi voz”.

Pero además advierte que el pretexto de querer cuidar la investidura presidencial es otra mentira, pues la tiene manchada, la pisoteó al defender a los narcotraficantes y al negar la seguridad para los mexicanos. (Por: Arturo García Caudillo)