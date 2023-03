Después de casi 20 horas de combate, elementos del cuerpo de bomberos de Guadalajara y del Estado liquidaron el incendio que se presentó desde ayer por la tarde en una chatarrera de la avenida 18 de Marzo a su cruce con la calle Café en la colonia La Nogalera.

A pesar que la autoridad confirmó la extinción, no se retiran del todo los brigadistas, pues estarán revisando durante la tarde que no hayan quedado activos puntos de calor que pudieran reavivar las llamas.

No se reportan personas lesionadas tras este incendio, pero sí varios bomberos exhaustos. El predio quedó clausurado mientras se realizan los peritajes sobre la causas del siniestro. (Por Héctor Escamilla Ramírez)