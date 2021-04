Llegó su fin la fase regular del torneo en la Liga de Expansión MX y quedó lista la fase final. Alteños empató a dos goles con Morelia, mientras que Tapatío empató sin goles con el Celaya.

Atlético Morelia, como líder general, asegura su pase directo hasta las semifinales. Celaya, sublíder, va directo a Cuartos de Final. En el repechaje: Cimarrones vs Venados de Mérida, Mineros vs Alebrijes, Tapatío vs Tlaxcala, Tepatitlán vs Dorados y Atlante vs Cancún. (Por Martín Navarro Vásquez)