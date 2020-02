Pacientes con cuadros de influenza acuden al médico a revisarse hasta tres o cinco días después de presentar los síntomas, por lo que a decir del secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, incrementa la posibilidad que la enfermedad se agrave, sobre todo si los pacientes presentan algún factor de comorbilidad.

El funcionario justificó que si bien Jalisco no es de los estados con mayor número de infectados por influenza, encabeza en decesos por este virus:

“Bueno lo que es importante es que hay que recordar que esta enfermedad es una enfermedad que por un lado puede ser prevenible, porque tiene una vacuna; segunda: y que nuestros casos de mortalidad, la mayoría de ellos por no decir que al cien por ciento no, tuvieron de los 24 casos 23 no tenían la vacuna”.

El funcionario agregó que las personas con diabetes, hipertensión, cardiopatías o enfermedades respiratorias, deben de acudir por vacunas cada año, pues sus padecimientos incrementan el riesgo de deceso por influenza. (Por Héctor Escamilla Ramírez)