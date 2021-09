El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al ex dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, para que no se deje malaconsejar y cumpla el acuerdo reparatorio al que se había comprometido.

“Pues yo creo que están malaconsejanfo al señor Ancira. Ojalá y él reflexione, porque si ya había aceptado un acuerdo, lo que procede es que lo cumpla. No va a obtener beneficios si busca con abogados leguleyos quererle darle la vuelta a lo que ya se acordó. Él debería estar agradecido. Él sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta. Lo sabe perfectamente”.

El pasado mes de febrero un juez dictó prisión preventiva contra Ancira, por lo que el empresario acordó restituir a la hacienda pública 216 millones de dólares producto de haber vendido a sobreprecio a Pemex, la planta de Agronitrogenados. (Por Arturo García Caudillo)