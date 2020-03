Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma para elevar a rango constitucional los programas sociales del Gobierno de la República, y a sabiendas de que no cuenta con los votos suficientes en el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los senadores del PAN a acompañarlo en esta Iniciativa.

“Y hago un llamado a los senadores del PAN que rectifiquen, que no hagan lo mismo que sus colegas diputados, que sus compañeros de partido, que votaron en contra los diputados del PAN, pero viene el Senado y pueden tomar otra postura. A lo mejor no lo analizaron bien, no lo pensaron, no tuvieron la información y están en no aprobarnos nada, no apoyarnos en nada, lanzarse en contra de nosotros, como algunos medios de información”.

De acuerdo a la minuta, con la reforma al artículo cuarto constitucional, se garantizarían 447 mil millones de pesos del presupuesto para fondear los programas del Bienestar. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)