Vamos a enfrentar esta crisis con austeridad, honestidad y sin afectar a los ciudadanos, reiteró desde San Luis Río Colorado, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde de paso, hizo un llamado a los mexicanos a mantenerse en casa.

“Esta crisis, esta pandemia no la vamos a resolver en los hospitales, la tenemos que resolver en los hogares, con la prevención, si no tenemos necesidad de salir vamos a mantenernos en nuestra casa. Ya en el caso del gobierno se decidió que pueden retirarse los servidores públicos a sus casas, que solamente se queden los que están cumpliendo una función indispensable para la ciudadanía, la seguridad pública, la salud, el presidente no se puede retirar porque sí es importante su trabajo, desde luego con la sana distancia”.

Y aprovechó para hacer un nuevo llamado a los empresarios a permitir que sus trabajadores se queden en casa con goce de sueldo y prestaciones. (Por Arturo García Caudillo)