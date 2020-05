Llama el presidente Andrés Manuel López Obrador a las sociedades de padres de familia en las escuelas a utilizar los recursos del Programa la Escuela es Nuestra, para reactivar la industria de la construcción.

“Que por la circunstancia actual el dinero no se use para ser preciso, para computadoras, que se use, y es voluntario, desde luego, en la construcción, y sea en ampliar las aulas, en las bardas, en las aulas de usos múltiples, en los baños, en todo lo que pueda significar contratar a maestros albañiles, a trabajadores de la construcción. Y después ya vemos en la próxima entrega, si utilizan los recursos con otros propósitos, pero ahora es muy importante reactivar la industria de la construcción”.

Explicó que más de 25 mil escuelas recibirán casi 50 mil millones de pesos, en apoyos que van de 150 mil hasta medio millón de pesos. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)