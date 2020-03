La COPARMEX Jalisco urge al gobierno federal a esclarecer los alcances en materia laboral que tiene la declaratoria de emergencia sanitaria y pidió a sus agremiados que prioricen la negociación con sus empleados para no despedir a nadie.

El presidente de la organización, Mauro Garza Marín, sostuvo que no existe claridad en las empresas que pueden o no funcionar, pues el decreto con sus anexos no ha sido publicado oficialmente.

“COPARMEX se ha dado a la tarea de identificar los efectos jurídicos de la declaratoria de contingencia sanitaria en materia laboral, dado que dicho decreto permite suspender las relaciones individuales y colectivas de trabajo respecto de las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos quienes lo resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, frente a ese escenario COPARMEX exhorta a las pequeñas y medianas empresas a que en la medida de sus posibilidades privilegien el acuerdo de voluntades”.

Dijo que la eventual negociación y solución dependería de cada negocio. (Por Mireya Blanco)