A pesar de que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional por el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los mexicanos a mantener la calma, pues el virus no ha llegado a nuestro país.

“Decirle a los mexicanos que el informe que tengo es que no hay ningún caso en México, esto no quiere decir que no se presente, ya los médicos lo han explicado, pero que nosotros no tenemos ningún caso hasta ahora, que le estamos dando seguimiento a este asuntó permanentemente, todos los días se está informando a las 9 de la noche y que no debe de haber alarma se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus llamado coronavirus”.

Sin embargo dice, debido a que esta epidemia está causando incertidumbre, la cual se ve reflejada en la paridad del dólar con otras monedas, este tema seguirá siendo atendido de cerca. (Por Arturo García Caudillo)