Luego de que se dispararan los números de contagios y muertes por Covid-19 en Jalisco, en las últimas horas, se reunió esta mañana la Mesa de Salud que da seguimiento a la pandemia y se informó que se harán ajustes al Plan de Reconversión Hospitalaria y al Modelo de Vigilancia y Seguimiento Epidemiológico.

El gobernador Enrique Alfaro reiteró que estos números son el reflejo que desde hace 15 días se relajaron las medidas de higiene y el aislamiento por parte de la Ciudadanía y advierte que la reactivación económica no significa que todos salgan a las calles.

“Estamos a tiempo de corregir, estamos a tiempo de retomar el rumbo que llevamos. Por eso yo quiero el día de hoy expresarles que… lo que implica esta etapa de reactivación gradual de la economía no es salir a la calle como si nada. No podemos confundir las cosas”. (Por Claudia Manuela Pérez)