Ante el aumento de la Movilidad en más de un 70 por ciento, el gobierno de Jalisco intensificó en las últimas horas su campaña de prevención y combate de la pandemia del Covid, con mensajes que aluden a la muerte.

Con imágenes de enfermos en hospitales, ataúdes, crematorios y cementerios, el gobierno de Jalisco advierte a las personas que el virus está más cerca de sus cadenas de familia y amigos y pide a los jaliscienses quedarse en casa.

“Tú conoces a alguien que tenga coronavirus, yo la verdad No. Yo tengo un amigo que es doctor y me dijo que eso del coronavirus ni existe… los cubrebocas, naaa para qué de todos modos nos vamos a contagiar todos. No hay pretextos en un descuido podrías perder la vida, solo sal a la calle si tu actividad es escencial. No hay pretextos es tu salud, es tu responsabilidad”.

Suman en Jalisco más de ocho mil contagios y 426 muertes por Covid. (Por Claudia Manuela Pérez)