Al presentar ante el Pleno del Senado, el informe correspondiente al periodo anual del Instituto Nacional de Transparencia, la comisionada presidente del INAI, Blanca Lilia Ibarra, hizo un llamado a los senadores a no vulnerar la autonomía ni las facultades de este organismo, al seguir retrasando el nombramiento de los dos comisionados faltantes.

“Sí, reconocemos que hay áreas de oportunidad y crecimiento, por lo que hacemos un respetuoso llamado a no imposibilitar sus tareas, pues sin quorum para sesionar, no tendremos las facultades para impedir que se niegue el derecho a saber de la ciudadanía ni podremos protegerle si se vulneran sus datos personales”.

Y es que el 31 de marzo concluirá el encargo del comisionado Francisco Javier Acuña, de modo que, a falta de tres de sus integrantes, el Pleno del INAI se verá impedido por Ley, para sesionar. (Por Arturo García Caudillo)