Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador que, a pesar de la crisis de generación de energía eléctrica, no habrá aumento en los precios de la electricidad, y hace un llamado a la población a reducir el consumo.

“Decirle a los mexicanos que no va a aumentar el precio de la energía eléctrica, que lo que sí queremos es que nos ayuden, lo pueden hacer. No quise desde el principio hacer un llamado que ahora voy a hacer a todos los mexicanos, no quise hacerlo desde los primeros días porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba a ocasionar una situación más complicada, no quise decir que cuidáramos el consumo de energía en estos días. Ahora lo hago, sobre todo en los horarios de mayor consumo, lo que llaman los picos”.

Por ello, aunque el problema ya está prácticamente resuelto, pidió que de 6 de la tarde a 11 de la noche se trate de consumir menos energía. (Por Arturo García Caudillo)