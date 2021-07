El presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a los ciudadanos a que participen de la Consulta Popular del próximo domingo.

“Yo llamo a que la gente participe en la consulta, por que se trata de hacer realidad, de convertir en un hábito la democracia participativa. Independientemente del propósito que tiene, es muy importante acreditar el que el pueblo sea tomado en cuenta y que no nos quedemos sólo en la democracia representativa, que nada más participemos cada tres, cada seis años, sino que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. Entonces hay que ir a votar la consulta”.

Y aunque había dicho que no lo haría, finalmente decidió sí participar, votará por el no, pero aclaró que dependerá de que encuentre una casilla por la ruta por donde ande ese día, ya que estará supervisando obras carreteras en Nayarit. (Por Arturo García Caudillo)