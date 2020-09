La coordinadora de Morena en el Congreso local, Erika Pérez, llamó al Instituto Electoral del estado a considerar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si le piden modificar los tiempos de campaña para el 2021, y el recorte de 60 a 30 días en la promoción del voto en la calle.

Luego de que el PAN anunció que pedirá a las autoridades electorales que valoren la reforma desechada por los ministros, Erika Pérez insistió en que se afecta a los partidos de nueva creación porque no alcanzan a promocionar su plataforma política.

Negó que su partido haya operado el fallo con la Corte.

“Pues ya sabemos que PAN y MC son comadres y compadres y lo van a hacer, van a echarle la bolita al otro para que lo haga y yo me lavo las manos, espero que el IEPC recapacite, revise lo que dice la Suprema Corte para que ellos tengan el mismo criterio”.

La sentencia de la Corte no ha sido enviada a los diputados, y todavía se desconocen con precisión las modificaciones a temas de financiamiento. (Mireya Blanco)