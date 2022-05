Ante los señalamientos de casos Covid en Jalisco, la Secretaría de Salud llama a la población a realizarse pruebas para descartar o confirmar contagios.

La directora de Salud Pública, Gabriela Mena, indica que hay suficientes pruebas para atender a la población. Recuerda que sigue abierta la línea 3338233220 para realizar las citas.

“Nosotros seguimos realizando pruebas a través del Sistema Radar, a través del Call Center, a que no bajemos la guardia, a que la pandemia no termina, a que sigamos atendiendo todas estas medidas que funcionaron durante dos años y a que si no me he vacunado pues acuda a la vacunación”.

Recuerda la funcionaria que la pandemia sigue vigente y pueden aparecer nuevas variantes. (Por Claudia Manuela Pérez)