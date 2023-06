La muerte hace unos días de una joven tapatía que se realizaría una liposucción en Tepatitlán no es un caso aislado, por lo que el diputado del partido Hagamos, Enrique Velázquez, urge a descongelar la iniciativa que presentó en el 2019 para regular las cirugías estéticas que realiza personal no certificado.

“Que buscaba regular a estos cirujanos estéticos, porque precisamente desde aquel tema de la Matabellas de 1999, que había una persona que inyectaba para que crecieran las nalgas, para quitar la grasa del abdomen y ese tipo de cosas se hicieran famosas y ahora mucha gente acude, buscan algunos paquetes”.

Enrique Velázquez advierte que en muchas ocasiones la cirugía estética es realizada por personas que no tienen suficiente preparación, pero que además rentan casas donde no cuentan con todo el equipo para reaccionar de inmediato en caso de complicaciones por ejemplo con la anestesia. (Por Gricelda Torres Zambrano)