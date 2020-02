Ante la presencia confirmada del coronavirus Covid-19 en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pide calma a la población y no caer en pánico.

“Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus, tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente, lo segundo es de que no se trata, según los diagnósticos técnicos, médicos, no es repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza, entonces decirle a la gente: serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación”. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)