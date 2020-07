Mediante un mensaje en redes sociales, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, hizo un llamado al presidente López Obrador, a defender la dignidad de los mexicanos, asegurando que la soberanía y el respeto no se negocian, ni se renuncian, y menos ante el Jefe de Estado más racista del mundo.

“Quiero decirle, presidente, de manera franca y directa, que a los mexicanos no nos gusta su actitud de sumisión y de subordinación ante este personaje. No nos parece digno que su primera salida del país como presidente de México y jefe del Estado mexicano, sea por instrucciones de Donald Trump. Le pido presidente, que se asuma como jefe de Estado, y recuerde que México y los mexicanos tenemos memoria y tememos dignidad. No sea usted cómplice de los que han pretendido pisotearnos, no sea usted cómplice de los que nos ofenden”.

Y por ello preguntó si el viaje que hará a Washington es en realidad para responder a una citación que le hizo el mandatario estadounidense. (Por Arturo García Caudillo)

La soberanía de México y el respeto que merece no se negocia ni se renuncia, menos ante el Jefe de Estado mas racista con nuestro pueblo. Te invito a escuchar el mensaje que le dirijo al presidente @lopezobrador_ por su próxima visita a EUA. pic.twitter.com/bcC8HEwdvh — Silvano Aureoles (@Silvano_A) July 2, 2020