El objetivo de la vacuna anti-Covid, de cualquiera de las marcas de biológicos disponibles, es preparar al organismo para poder enfrentar la enfermedad de una mejor manera disminuyendo la posibilidad de síntomas graves, pero no evitará que la persona vacunada se contagie o que pueda contagiar a otra persona que aún no ha recibido la vacuna, recordó el jefe de Epidemiología de los Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, el doctor Salvador Hernández Esparza.

“Lo que va a evitar esto es que vayamos a presentar una enfermedad en su forma grave. No vamos a tener una forma grave de enfermedad, no vamos a requerir probablemente hospitalización. Y lo más importante, va a evitar justamente la posibilidad de morir por Covid”.

El especialista reiteró el llamado para que las personas, vacunadas y no vacunadas, no bajen la guardia con las medidas de prevención para evitar los contagios, como el lavado de manos, la sana distancia y el uso del cubrebocas, pues aún no se alcanzan los niveles de población ya inmunizada para poder frenar la transmisión del SARS-CoV-2. (Por Aníbal Vivar Galván)