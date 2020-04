Para que Puerto Vallarta no corra el riesgo de un arribo masivo de turistas en los próximos Jueves y Viernes Santos, el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, hace un llamado sobre todo a los tapatíos para que se queden en casa:

“Decirles que no vengan, que se queden en sus lugares de orígenes. Que se queden los tapatíos, con todo el dolor, que se queden allá, ahorita no es momento para recibirlos aquí en Puerto Vallarta porque no están las condiciones dadas, se pueden contagiar o nos pueden contagiar, o bien, está todo cerrado acá”.

Pese a las restricciones por la emergencia sanitaria y la vigilancia de playas de la Guardia Nacional, en redes sociales circula un video de la periodista Doralis Terrón, quien fue agredida por un par de turistas extranjeros que disfrutaban como varios más, del sol en La famosa Playa de Los muertos.

No les gustó que en cumplimiento de su trabajo, exhibiera que no seguían las recomendaciones de la Secretaría de Salud en México. (Por Gricelda Torres Zambrano)