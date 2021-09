El presidente del Atlas José Riestra presentó de manera oficial al refuerzo ecuatoriano Aníbal Chalá, quien viene de jugar un año en la segunda división de Francia, y ante militó en Toluca. El sudamericano dice que la llegada a los Zorros la toma de excelente manera sobre todo porque quiere triunfar.

“Después del paso que tuve por Europa estoy muy contento, me deja muchas cosas, anímicamente me siento bien, después de lo que pasó en Francia entre el covid y la lesión, pero el futbol da revancha”. Chalá firmó por 4 años.

Por otro lado, Riestra anunció que llega el juvenil español Enric Baquero, a jugar en el equipo Sub 20. “Enric viene a estar con la sub 20, en posiciones donde vemos a futuro, al final hoy el primer equipo se viene consolidando, está enfocado, viene a un proceso completamente distinto, se hizo demasiado ruido, es un jugador joven, y el promete”. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoAtlas)